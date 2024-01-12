"Можем производить необходимые БПЛА": Латвия возглавила "коалицию дронов" для помощи ВСУ (видео)

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ригу было принято решение о том, что Латвия, как страна-союзница, займется линией БПЛА в рамках меморандума о военном сотрудничестве.

Латвия взяла на себя роль лидера в "коалиции дронов" для того, чтобы предоставить Украине военную помощь для борьбы с российскими оккупантами. Об этом заявил Эдгарс Ринкевичс на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 11 января.

Политик отметил, что Латвия возглавляет "беспилотную коалицию" в формате Рамштайн и что дроны являются одним из направлений сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве, который Украина и Латвия подпишут в рамках визита украинского лидера в Ригу.

"Мы видим, что у нас есть возможность к сотрудничеству. Мы можем производить более дешевые дроны, которые очень эффективны и очень необходимы украинским военным, чтобы добиваться успеха", — сказал Эдгарс Ринкевичс.

Отметим, что Латвия уже неоднократно помогала украинским военным, поставляя им беспилотные летательные аппараты. Так, в начале ноября 2022 года новые дроны от страны-партнера получили украинские пограничники. Тогда речь шла о БПЛА DJI Mavic 2 Enterprise. Это гражданская модель, предназначенная для ведения съемки, однако военные используют ее для разведки с воздуха и корректировки огня.

Напомним, 11 января мы писали о том, что войдет в новый пакет помощи для Украины от Латвии. По словам латвийского президента Эдгарса Ринкевичса, Рига продолжит оказывать поддержку Киеву до победы над Россией. Также был подписан дополнительный меморандум о военном сотрудничестве.

Отметим, 10 января Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Литву, где президент Гитанас Науседа объявил о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов евро. Уже в январе Киев получит от Вильнюса боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М5777.