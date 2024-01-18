Будут уничтожать врага еще лучше: Bayraktar TB2 вооружат управляемыми боеприпасами (видео)

Турецкий производитель впервые сертифицировал зарубежное вооружение для своих БПЛА. Сверхточные бомбы DS-16 оснащены боеголовками весом 12 кг и бьют с точностью до 3 метров.

Беспилотник Bayraktar TB2 от турецкой компании Baykar оснастят новыми сверхточными боеприпасами DS-16 от оборонного конгломерата EDGE Group из Объединенных арабских эмиратов. Об этом сообщает медиа Breaking Defense.

Представители EDGE заявили, что установит свой высокоточный боеприпас DESERT STING 16 на беспилотник TB2 компании Baykar — модель, получившую международную известность в первые дни войны в Украине. Комментируя заявление, директор по оборонным исследованиям стамбульского аналитического центра Edam Кан Касапоглу рассказал журналистам, что установка управляемого боеприпаса на турецкий беспилотник может открыть дорогу для внедрения других полезных нагрузок на различную технику производства Baykar. Он также подчеркнул — это первый случай, когда турецкий производитель беспилотников сертифицирует иностранные боеприпасы или интеллектуальные решения для интеграции в свои платформы.

Медиа также отмечает, что в последнее время EDGE Group продвигает идею установки своих боеприпасов на иностранные самолеты. Например, эмиратская компания сотрудничает с американской General Atomics по интеграции своих ракетных систем на MQ-9B SkyGuardian, о чем ранее сообщала Breaking Defense. В ноябре 2023 года на авиасалоне в Дубае компания объявила, что планирует установить бомбы, принадлежащие EDGE, на истребители Rafale из ОАЭ, что станет первым случаем для самолетов французского производства.

Что собой представляет боеприпас DESERT STING 16

Это управляемый глайд-боеприпас производства дочерней компании EDGE Group Halcon, использующий спутниковую навигацию и оснащенный полуактивным лазерным искателем. Он использует инерциальное наведение, дополненное информацией глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Благодаря этому Bayraktar TB-2 сможет наносить сверхточные удары по противнику.

Так выглядит боеприпас DESERT STING 16 Фото: Edge Group

Технические характеристики DESERT STING 16:

вес — 23 кг;

масса боеголовки — 12 кг;

точность поражения целей — 3 м;

рабочая дальность — 15 км;

рабочая высота — более 9 км.

Напомним, в ноябре 2023 года Bayraktar TB3 испытали с убранным шасси. Дрон нового поколения протестировали в сложных климатических условиях, а в 2024 году будут испытывать на авианосце TGG Anadolu.

Кроме того мы писали о том, что в Турции показали новую ракету Kemankes для БПЛА Bayraktar TB3. Кроме нее, новый беспилотник будет оснащен различными видами вооружения, включая гидроакустические буи и легкие торпеды.