Хакеры добрались до документов на 500 военных объектов Минобороны РФ, — источники Фокуса

Минобороны РФ планирует построить площадку для работы зенитно-ракетного подразделения. Благодаря украинским хакерам россияне потеряли информацию, нужную для выполнения строительных работ.

Хакерская группировка Blackjack проникла на серверы российской компании, которая строит объекты военного назначения для Минобороны РФ. Киберспециалисты добрались до планов строительства площадок для зенитно-ракетных комплексов, складов боеприпасов, казарм, исследовательских лабораторий и тому подобное. После получения 1,2 ТБ информации данные на серверах уничтожили. О деталях работы украинских хакеров рассказали собственные источники издания Фокус в правоохранительных органах.

Источники Фокуса сообщили, что хакеры проникли на серверы компании Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" (ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" — рус.). С серверов загрузили 1,2 ТБ данных — это 500 паспортов и другой проектно-технической документации для объектов военного назначения, которыми эта компания занималась по заказу Минобороны РФ.

Киберспециалисты добрались до документации на строительство площадок для зенитно-ракетных комплексов, арсеналов, штабов, казарм. Месторасположение — на временно оккупированной части Украины и на территории РФ, рассказали собеседники издания.

На фотографиях, которые есть в распоряжении Фокуса, можно увидеть некоторые детали документов, полученные хакерами. Среди прочего — фрагмент презентации о выполнении ремонтных работ в военном городке №26 на окраине Москвы. В частности, компания занимается ремонтом зданий, где будут размещаться "органы военного управления систем перспективных военных исследований и разработок".

Кроме того, есть письмо от генерального директора Н.А. Волкова командующему 1 армии противовоздушной обороны К.А. Огиенко. Тема переписки — начало работ на площадке в населенном пункте Марьинка в Солнечногорском районе Московской области. На площадке будут устанавливать зенитно-ракетное подразделение, гласит текст письма.

Кроме письма, есть даже план площадки в Марьинке — на плане обозначены все объекты, расположенные неподалеку от места строительства.

После того, как хакеры завладели информацией, они сделали так, чтобы работники больше ее не имели — все данные на семи серверах уничтожили, рассказал источник Фокуса. Кроме того, зашифровали данные на 170 компьютерах сотрудников.

"Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации. Теперь строить новые объекты придется по памяти", — заявил собеседник журналистов.

Хакеры против РФ — детали

Отметим, хакерская группировка Blackjack ранее рассказывала о других спецоперациях в РФ. 20 декабря киберспециалисты проникли на серверы "Росводоканала" и зашифровали данные на компьютерах 6 тыс. работников. Также сначала скопировали, а затем уничтожили 50 ТБ информации. Журналисты Liga.net сообщили, что хакеры могли действовать при поддержке специалистов СБУ и подобные действия были местью за атаки россиян на серверы компании "Киевстар".

9 января группировка Blackjack проникла на серверы оператора интернет-телевидения М9ком. Тогда уничтожили 20 терабайтов информации и оставили без телевидения жителей Москвы и Московской области.

Напоминаем, в декабре 2023 года произошло падение сети мобильного оператора "Киевстар". Российские хакеры взяли на себя ответственность за нападение — заявляли, что уничтожили данные на всех серверах. Впрочем, через неделю компания возобновила работу всех сервисов — и мобильной связи, и Интернет.