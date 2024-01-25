Воспаления, разрывы, онемение: почему использование смартфонов губит здоровье и как это предотвратить

Длительное использование смартфоном в неудобных позах вызывает физиологические проблемы, о причине которых люди не догадываются. Но есть действенные способы это предотвратить.

Постоянное пользование телефоном вызывает не только психологическое, но и физиологическое воздействие на тело человека, о котором пользователь может не догадываться. О вреде смартфонов для здоровья пользователей рассказали The Guardian врачи и эксперты.

Одна из пациенток врача обычно клала смартфон или планшет себе на колени и смотрела на них вниз. Однажды она обратилась к физиотерапевту Терезе Марко с жалобами на боль в шее — ответы на вопросы позволили установить, что виноват именно смартфон. По словам врача, пациенты обычно не догадываются, что их гаджеты являются корнем проблемы.

Распространенные проблемы от использования смартфона

Девушка-подросток пришла в больницу с головной болью, головокружением и атаксией. МРТ показало искривление шеи. Врачи подозревали, что по крайней мере частично это произошло из-за телефона, и приказали пациентке ограничить созерцание сенсорного экрана двумя часами в день.

Подобные случаи стали настолько распространенными, что вызванные ими симптомы получили такие прозвища, как "коготь текста" и "шея текста". Оптики также задокументировали напряжение глаз от воздействия синего света.

Сидеть с телефоном тоже вредно Фото: pexels.com

В этом году в исследовании с использованием врачебных данных ученые подсчитали, что с 2011 по 2019 год травмы рук и запястья в результате использования мобильных телефонов в США почти удвоились до примерно 7300 случаев в год. Параллельно с тем опрос Gallup показал, что количество людей, которые считают, что слишком много пользуются смартфоном, выросло с 39% в 2015 году до 58% в 2022-м. Среди тех людей 84% — от 20 до 29 лет.

Эксперты утверждают, что большинство проблем возникает из-за того, что люди длительное время держат свое тело в неестественной позе. Мышцы шеи, например, не должны напрягаться, когда голова человека балансирует над телом. Но во время использования смартфона люди часто держат голову под углом, что приводит к напряжению мышц.

Другая проблема заключается в том, что люди часто держат свои локти в форме V во время использования смартфона, говорит Брэндон Доннелли, хирург из Нового Орлеана, который специализируется на верхних конечностях. Это растягивает локтевой нерв, что может привести к онемению безымянного пальца и мизинца.

Держание смартфона с согнутыми локтями Фото: Freepik

"Если я сижу с телефоном ночью и читаю в постели, мой мизинец немеет и говорит мне, что мне нужно выпрямить локоть", — говорит хирург. Хотя редко когда в подобных случаях доходит до операции, врач регулярно встречает с людей с симптомами использования мобильного телефона. Он добавил, что большинство проблем, которые он видит, касаются взрослых в возрасте 30-40 лет: "Я не вижу этого у младших детей. Их ткани более податливы".

Но проблемы, связанные со смартфонами, могут возникнуть у людей любого возраста, Например, интенсивный захват может привести к боли в мышцах ладони, а также воспалению тканей (тендиниту) или даже разрыву сухожилия. У пожилых пациентов длительное удержание может усугубить артрит, особенно у основания большого пальца.

Как пользоваться смартфоном, чтобы сберечь здоровье

Самым надежным решением для устранения этих болезней является прекращение пользования телефонами, но большинство экспертов соглашаются, что это нереально.

"Лучшее, что мы можем сделать, это сообщить людям о рисках, чтобы они могли изменить свое поведение", — говорит Хвансеоб Шин, исследователь эргономики в Ульсанском национальном институте науки и технологий в Южной Корее.

Одно из самых больших изменений, которое Шин хотел бы увидеть — чтобы люди прекратили пользоваться телефонами во время прогулок. Такая привычка повышает риск столкнуться с препятствиями, машинами или другими людьми. Согласно исследованию больничных данных 2023 года, падения вызвали почти треть всех травм, связанных с использованием мобильных телефонов.

Ходьба во время пользования телефоном также заставляет людей смотреть вниз, создавая нагрузку не только на шею, но и на спину. Исследования Шина обнаружили, что активация мышц шеи примерно на 21-42% выше при пользовании телефоном во время ходьбы, чем в положении сидя или стоя. Это особенно актуально при отправке текстовых сообщений по сравнению с обычным просмотром веб-страниц.

Шея и спина страдают во время хождения с телефоном Фото: Unsplash

По мнению исследователя, возможным решением было бы приложение или функция смартфона, которые бы предупреждали пользователей, когда поза подвергает их опасности. По его словам, смартфоны имеют для этого достаточно данных и датчиков.

Есть много других шагов, которые люди могут сделать, чтобы избежать физического воздействия использования смартфона. Например, клейкие ручки могут помочь людям не сжимать телефоны во время держания в руках. Важно помнить о том, насколько согнуты локти, а также делать перерывы на отдых, чтобы не оставаться в одном положении слишком долго. Преобразование голоса в текст также может быть альтернативой набора текста.

Самое влиятельное изменение для вашей шеи — поднять телефон на уровень глаз. "Если вы собираетесь постоянно говорить по телефону, вам нужно смотреть прямо в телефон", — рассказывает Джереми Джеймс, хирург-ортопед из Луизианы. "Так ваша шея может оставаться в нейтральном положении".

Физиотерапевт Марко является большой поклонницей использования подставки для поднятия телефонов и других устройств. Это то, что она порекомендовала пациентке, которая держала смартфон на коленях, и это сработало. Но она осознает, что это не последний ее пациент с болью, связанной с телефоном. "Я все время говорю о смартфонах".

Фокус ранее писал о некоторых проблемах со здоровьем, связанных со смартфонами. В частности, о пагубном влиянии сияния экранов гаджетов по ночам, а также о повышении давления из-за постоянных длительных разговоров.