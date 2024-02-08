Оккупанты применяют Starlink на фронте: в SpaceX рассказали, продавали ли терминалы России

Спутниковая система Starlink не работает в России и Дубае. SpaceX проводит дезактивации терминалов, если получает информацию о санкционном использовании Starlink.

SpaceX отрицает сотрудничество с Российской Федерацией после того, как в сети начали распространять информацию об использовании российскими военными спутниковой системы Starlink. Об этом сообщила американская компания в X (Twitter) 8 февраля.

"SpaceX не ведет никаких дел с российским правительством или его военными. Starlink не активен в России, то есть сервис не будет работать в этой стране", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что никогда не продавали Starlink или оборудование в Россию. SpaceX заявила, что российские магазины, утверждающие, что якобы продают Starlink для обслуживания — обманывают своих клиентов. Кроме этого, спутниковая система не работает в Дубае и ее нельзя там приобрести.

"Starlink не уполномочивает никаких сторонних посредников, торговых посредников или дистрибьюторов любого рода продавать Starlink в Дубае", — пояснили в компании.

В SpaceX добавили, что компания начинает расследование и принимает все меры по дезактивации терминала, если получает информацию о том, что Starlink используется санкционной или неавторизованной стороной.

ВС РФ могли применять Starlink на фронте: что известно

8 февраля украинский военный, эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш" рассказал, что российские военные приобрели крупную партию Starlink и применяют терминалы на временно оккупированных территориях. Оккупанты могли приобрести спутниковую систему в Дубае.

Офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что враг может использовать Starlink только на линии соприкосновения, в частности в местах, в которых работают спутниковые модемы ВСУ. Он рассказал, что в России и в глубине оккупированных территорий может блокироваться работа терминалов.

Напомним, в январе стало известно, что Россия пыталась отрезать Украину от доступа к спутниковому интернету. Для этого оккупанты использовали глушилки на танках.