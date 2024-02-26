Нидерланды передали Украине "невидимые" радары VERA-NG: как помогут против дронов и ракет РФ
Радар находит почти все цели в очень широком диапазоне частот. Нулевое излучение делает радиолокационные станции "невидимыми" для вражеских средств обнаружения.
Нидерланды передали Украине радиолокационные станции VERA-NG, способные вести до 200 целей в радиусе 400 км. На это указывает перечень предоставленной техники в сообщении министра обороны страны Кайсы Оллонгрен в социальной сети X Twitter.
О намерении приобрести радары VERA-NG для Украины министр обороны Нидерландов сообщала летом 2024 года. Они будут использоваться для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации целей в воздухе, на земле и на море. Предварительно речь шла о передаче 4 станций общей стоимостью 150 миллионов евро.
Комплексы VERA-NG производит чешская компания ERA. Радар с 360-градусным охватом обнаруживает цели на расстоянии 400 км с точностью до 20 м. Станция работает в частотном диапазоне 87,5 МГц до 18 ГГц и может сопровождать до 200 целей при любой погоде.
По данным производителя, в составе VERA-NG одна центральная приемно-обрабатывающая станция и три боковых приемных станции с рабочими местами оператора. Расчеты системы передают силам ПВО данные об обнаруженных целях с параметрами дальности, азимута и высоты. Система имеет нулевое излучение, что делает ее "невидимой" для средств обнаружения: ее трудно идентифицировать во время работы.
Возможности VERA-NG
- Мультистатическая система пассивного наблюдения;
- Высокоточная локализация цели (2D, 3D) по принципу TDOA превосходит имеющиеся пеленгаторы;
- Отслеживание целей в реальном времени, включая беспилотные летательные системы; Точное измерение параметров сигнала;
- Обработка сигнала импульса и непрерывной волны;
- Анализ ELINT (межимпульсный и внутриимпульсный);
- Автоматическая идентификация целей;
- Раскладные или стационарные варианты.
Характеристики
- Диапазон частот — 87,5 МГц — 18 ГГц;
- Мгновенная пропускная способность — до 1000 МГц;
- Радиус — до 400 км;
- Мгновенное поле зрения — 120º (поле обзора 360º);
- Точность азимута — 0,01º;
- Возможность отслеживания — 2D/3D;
- Одновременное отслеживание — 200 объектов в реальном времени;
- Обработка сигналов — общие импульсные сигналы (радары, каналы передачи данных и т.д.), непрерывные сигналы, помехи, SIF/IFF, ADS-B;
- Целевая емкость библиотеки — 10 000 целей;
- Совместимость со стандартами — UFE (AST 248, 249), AST 34, 48, 62, XML (выборочный отчет);
- Экологические условия — STANAG 4370-A1, A2, A3, B1, B2, B3, C0, C1
- ЭМС MIL-STD-461F.
Напомним, также Нидерланды готовятся передать Украине 18 истребителей F-16. Об этом в декабре 2023 года сообщил президент Владимир Зеленский.