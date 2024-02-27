Следила за Минобороны РФ: в Москве случайно нашли скрытую камеру на чердаке

Камера могла вести трансляцию событий вокруг здания министерства. Сейчас ее демонтировали и передали таинственным "специалистам".

Во время обхода дома в Москве работники коммунальной службы нашли камеру, которая следила с Министерством обороны России. Об этом сообщает российское медиа Mash.

По информации СМИ, видеокамеру нашли на чердаке соседней "сталинки". Она была оборудована антенной и могла передавать данные дистанционно. Камера следила за зданием Минобороны РФ на набережной Фрунзе в Москве. Съемочное оборудование было обнаружено коммунальщиками случайно — во время обхода.

Камера была установлена на штатив и "повернута объективом к стене, чтобы не бликовать". Вероятно, камера могла вести непрерывную трансляцию здания Минобороны РФ, дистанционно передавая изображение неизвестному пользователю. Как отмечает медиа, сейчас оборудование демонтировано и передано для изучения "специалистам" (их профессия и принадлежность к ведомству не уточняется).

Напомним, ранее окрестности Министерства обороны РФ подвергались атакам беспилотными летательными аппаратами. 24 июля 2023 года зенитный комплекс "Панцирь-С1", установленный на крыше Минобороны РФ, не смог обезвредить дрон, который атаковал здание рядом, хотя размещался менее чем в 300 м от места удара. Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1" находился на крыше МО РФ, где его разместили еще в конце 2022 года.

За атакой беспилотников на здания возле Минобороны России могла стоять украинская разведка, как предполагали украинские СМИ. Инсайдеры утверждают, что ночная атака неизвестных беспилотников на Москву — это успешная спецоперация украинских разведчиков.

По данным российских медиа, 30 июля 2023 года один дрон "посетил" небоскреб "IQ Квартал" в деловом центре "Москва-Сити", а другой — в здание бизнес-центра "Око-2". Российское Минобороны заявило, что оба дрона заблаговременно заметили и "посадили".