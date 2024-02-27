Говорящая голова: устройство будущего Concept T "оживит" ИИ и позволит с ним говорить

Проект Concept T включает смарт-ассистента, "умный" роутер с расширенным функционалом, а также забавного робота Concept Buddy.

На выставке MWC 2024 в Барселоне (Испания) компания Deutsche Telekom продемонстрировала, как может выглядеть связь будущего, которую обеспечит проект Concept T, передает Сom-magazin.

Concept T сочетает несколько технологий, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). Так, в рамках проекта был создан голосовой помощник Emma, способный управлять системой "умный дом", отвечать на запросы пользователя, находя ответы в интернете, совершать онлайн-покупки, давать советы на различные темы. Устройство Emma получило необычный дизайн — шарообразный корпус с дисплеем. Человек, при желании, может создать голографический аватар и общаться с голосовым помощником через него.

Роутер Concept level и его модули Фото: Deutsche Telekom

На выставке был продемонстрирован также роутер Concept level, который дополнительно можно оснастить модулем конической формы, обеспечивающий настройку Wi-Fi и мониторинг помещения. Другой компонент цилиндрической формы, также подключается к Concept level. Он оснащен функцией ИИ-ассистента и, кроме прочего, датчиками, регистрирующими сердечный ритм владельца. Если человеку станет плохо, то члены семьи или врач автоматически получат уведомление.

Робот-помощник Concept Buddy Фото: Deutsche Telekom

И третья новинка, презентованная на выставке в Барселоне в рамках Concept T, — робот-помощник Concept Buddy. Он отвечает за работу Wi-Fi во всех помещениях в доме, определяет качество воздуха, напоминает о необходимости поливать цветы, пылесосить, может руководить работой "умного" дома, проецировать разные изображения на стену. Робот выглядит очень мило за счет своей цифровой улыбки.

Все устройства находятся пока на стадии концептов. Будут ли они запущены в производство и когда, — пока неизвестно.

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