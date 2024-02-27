Говорящая голова: устройство будущего Concept T "оживит" ИИ и позволит с ним говорить

Проект Concept T включает смарт-ассистента, "умный" роутер с расширенным функционалом, а также забавного робота Concept Buddy.

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На выставке MWC 2024 в Барселоне (Испания) компания Deutsche Telekom продемонстрировала, как может выглядеть связь будущего, которую обеспечит проект Concept T, передает Сom-magazin.

Concept T сочетает несколько технологий, работающих на базе искусственного интеллекта (ИИ). Так, в рамках проекта был создан голосовой помощник Emma, способный управлять системой "умный дом", отвечать на запросы пользователя, находя ответы в интернете, совершать онлайн-покупки, давать советы на различные темы. Устройство Emma получило необычный дизайн — шарообразный корпус с дисплеем. Человек, при желании, может создать голографический аватар и общаться с голосовым помощником через него.

Роутер Concept level и его модули Фото: Deutsche Telekom

На выставке был продемонстрирован также роутер Concept level, который дополнительно можно оснастить модулем конической формы, обеспечивающий настройку Wi-Fi и мониторинг помещения. Другой компонент цилиндрической формы, также подключается к Concept level. Он оснащен функцией ИИ-ассистента и, кроме прочего, датчиками, регистрирующими сердечный ритм владельца. Если человеку станет плохо, то члены семьи или врач автоматически получат уведомление.

Робот-помощник Concept Buddy Фото: Deutsche Telekom

И третья новинка, презентованная на выставке в Барселоне в рамках Concept T, — робот-помощник Concept Buddy. Он отвечает за работу Wi-Fi во всех помещениях в доме, определяет качество воздуха, напоминает о необходимости поливать цветы, пылесосить, может руководить работой "умного" дома, проецировать разные изображения на стену. Робот выглядит очень мило за счет своей цифровой улыбки.

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