Голова, що говорить: пристрій майбутнього Concept T "оживить" ШІ й дасть змогу з ним говорити

Проєкт Concept T охоплює смартасистента, "розумний" роутер із розширеним функціоналом, а також кумедного робота Concept Buddy.

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На виставці MWC 2024 в Барселоні (Іспанія) компанія Deutsche Telekom продемонструвала, який вигляд може мати зв'язок майбутнього, що його забезпечить проєкт Concept T, передає Сom-magazin.

Concept T поєднує кілька технологій, що працюють на базі штучного інтелекту (ШІ). У межах проєкту було створено голосового помічника Emma, здатного керувати системою "розумний дім", відповідати на запити користувача, знаходячи відповіді в інтернеті, здійснювати онлайн-покупки, давати поради на різні теми. Пристрій Emma отримав незвичайний дизайн — кулястий корпус із дисплеєм. Людина за бажання може створити голографічний аватар і спілкуватися з голосовим помічником через нього.

Роутер Concept level і його модулі Фото: Deutsche Telekom

На виставці було продемонстровано також роутер Concept level, який додатково можна оснастити модулем конічної форми, що забезпечує налаштування Wi-Fi і моніторинг приміщення. Інший компонент циліндричної форми, що також підключається до Concept level. Він оснащений функцією ШІ-асистента й, закрема, датчиками, що реєструють серцевий ритм власника. Якщо людині стане погано, то члени сім'ї або лікар автоматично отримають повідомлення.

Робот-помічник Concept Buddy Фото: Deutsche Telekom

І третя новинка, презентована на виставці в Барселоні в межах Concept T, — робот-помічник Concept Buddy. Він відповідає за роботу Wi-Fi у всіх приміщеннях у будинку, визначає якість повітря, нагадує про необхідність поливати квіти, пилососити, може керувати роботою "розумного" будинку, проєктувати різні зображення на стіну. Робот має дуже милий вигляд завдяки своїй цифровій посмішці.

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