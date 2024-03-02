Топ 10 лучших техно-подарков для женщин в 2024 году: удивят и сделают жизнь приятнее

Во время войны украинским женщинам особенно необходима поддержка, и хороший подарок обязательно поднимет настроение близкому человеку.

Празднование Международного женского дня 8 марта уже давно вызывает споры в Украине, в феврале группа народных депутатов даже зарегистрировала законопроект с целью отменить его раз и навсегда. Но некоторые украинцы до сих пор отмечают "женский день" — чтобы порадовать своих жен, девушек, мам и подруг. В 2023 году Министерство цифровой трансформации провело опрос в приложении "Дія", и большинство украинцев проголосовали за сохранение выходного дня. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский официально поздравил 8 марта украинок с Международным женским днем — Днем борьбы за права женщин.

Фокус отобрал 10 гаджетов, которые наверняка понравятся женщинам, ведь эти подарки сделают их жизнь проще или просто приятнее.

Зеркало с подсветкой

Девушкам, которые тратят много времени на макияж, нужна не только косметика, но также зеркало и хорошее освещение, чтобы наблюдать за процессом. К счастью, есть устройства, которые объединяют два в одном.

UFT CM1 Cosmetic Mirror — это компактное круглое зеркало на ножке и с аккумулятором. С ним девушка не привязана к одному месту, можно даже брать с собой в дорогу и "припудрить носик" в любое время. В сумочку вряд ли поместится, а вот в рюкзак — легко. Зеркальные поверхности имеются с двух сторон, одна показывает обычное отражение, а другая — увеличивает в три раза. Повернуть зеркало можно под любым углом, лишь бы удобно было.

Но самое главное, что есть качественная LED-подсветка в виде 54 светодиодов, невидимых благодаря рассеивателю. Включается она с помощью сенсорной кнопки прямо на стекле, касаниями можно увеличить или уменьшить яркость, а также переключать цветовые режимы освещения, выбирая между теплым, холодным и нейтральным. На официальном сайте производителя такое устройство продается за 2999 грн.

Зеркало с LED-подсветкой UFT CM1 Фото: UFT.ua

Умная бутылка для воды

Хороший подарок для спортсменок, которые соблюдают режим и проводят времени в спортзалах. Это достаточно простые в обращении бутылки с электронной начинкой и аккумуляторами, которые долго сохраняют температуру напитков, а вдобавок уведомляют, когда следует попить, чтобы избежать обезвоживания. Для этого они подключаются к фитнес-приложениям.

HidrateSpark предлагает "умный" термос из нержавеющей стали емкостью 620 мл с герметической крышкой. Горлышко достаточно широкое, чтобы забрасывать кубики льда, а вода внутри остается освежающей до 24 часов, а вот горячие жидкости заливать нельзя. В нижней части расположены RGB светодиоды, которые светятся, напоминая о необходимости попить, пользователь может сам выбрать цвет.

Бутылка подключается по Bluetooth к смартфонам на Android, iOS 12 (или новее), смарт-часам с watchOS 5.3. Фирменное приложение HidrateSpark позволяет управлять бутылкой (например, менять подсветку), синхронизировать данные с фитнес-программами и делиться достижениями, дает полезные рекомендации и мотивирует. Кроме того, помогает найти потерянную или забытую бутылку, достаточно посмотреть по карте, где она последний раз подключалась к мобильному устройству.

Умный термос подключается к смартфонам на Android, iOS 12 (или новее), смарт-часам с watchOS 5.3

"Волшебная палочка" для лица

Клинически доказано, что красный свет и тепловое излучение значительно замедляют появление морщин, поскольку стимулируют выработку коллагена. Косметологи создали компактные устройства, которые позволяют выполнять такие процедуры в домашних условиях.

В качестве примера можно привести DIFORO FAIRY AG, небольшая палочка сочетает в себе пять дерматологических процедур: микроток, красную светотерапию, массаж лица, тепловое излучение (38-45°С) и массаж ионами серебра. Процедура эффективно разглаживает морщины и неровности, омолаживает кожу, которая становится более мягкой и эластичной. Головка Fairy Ag дополнительно покрыта настоящим серебром, которое обладает сильными бактерицидными, асептическим и противовоспалительным свойствами. Работает палочка от аккумулятора и заряжается через USB-кабель. В Украине такие гаджеты продают по цене около 2300 грн.

Красный свет и тепловое излучение значительно замедляют появление морщин, поскольку стимулируют выработку коллагена

Кибер-расческа

Все женщины пользуются расческами для ухода за своими волосами, но не все знают о существовании электрических моделей, которые не только расчесывают волосы, но также сушат их, выпрямляют и предотвращают электризацию. Rowenta Powerstraight Karl Lagerfeld CF582LF0 поможет быстро привести прическу в порядок с утра, уложить пушные пряди и разровнять локоны, экономя много времени и фактически заменяя утюжок. Единственный существенный минус — прибор нужно подключать к розетке, в отличие от обычной расчески. Модель проста в обращении и получила много положительных отзывов, приобрести ее в Украине можно по цене от 940 грн.

Электрорасческа Rowenta Powerstraight Karl Lagerfeld CF582LF0 поможет быстро привести прическу в порядок

Чудо-прибор для одежды

Еще женщины любят наряжаться и очень расстраиваются, когда на их любимом платье появляются катышки или налипают волосы, портящие весь элегантный образ. К счастью, техника дошла до такого уровня развития, что помогает и в этих случаях.

Машинка Xiaomi Deerma похожа на электробритву, поскольку оснащена мощным моторчиком и набором лопастей-лезвий, которые вращаются со скоростью до 7000 оборотов в минуту. Они прикрыты специальной сеткой, поэтому срезают только лишние волокна и комки, делая поверхность гладкой, приятной взгляду и на ощупь. В ручке прибора скрывается липкий валик для удаления волос и шерсти животных. В машинку встроен аккумулятор емкостью 350 мАч, поэтому ее можно взять с собой в дорогу, размеры позволяют. В Украине такой гаджет продается примерно за 1000 грн.

Машинка Xiaomi Deerma приведет ваш гардероб в порядок!

Аромадифузор

После трудов и хлопот женщинам важно отдохнуть в приятной обстановке, а сделать ее еще приятной могут ароматические распылители. Работают они достаточно просто и не требуют возни с настройками: превращают воду в холодный пар, который охлаждает и увлажняет воздух. Если же добавить в воду несколько капель эфирного или ароматического масла, то начинается ароматерапия, полезная как для души, так и для тела.

В Millefiori Ultrasound Hydro помещается 150 мл воды, которая распыляется микроскопическими частицами с помощью ультразвуковых волн, обеспечивая приятный аромат в помещении на целых 8 часов. Элегантный дизайн впишется в любой интерьер, а светодиодная подсветка усилит расслабляющую атмосферу. Прибор не греется и работает бесшумно, а выключается автоматически, как только в баке закончится жидкость. Купить такой можно за 1300 грн.

Аромадифузор не греется и работает бесшумно

Пылесосы: большие и малые

В семье на плечи женщин часто ложатся обязанности по уборке, которіе отнимают много свободного времени. Процесс можно значительно упростить или даже довести до автономного автоматизма с помощью техники. В мире все популярнее становятся роботы-пылесосы, которые сами чистят или даже моют полы с минимальным вмешательством человека, даже заряжаются — и то самостоятельно, заезжая на специальную платформу после выполнения своих задач. Сейчас разновидностей роботов-пылесосов много, в зависимости от функционала стоят они от 7000 до 40 000 гривен, можно найти и еще дороже, если постараться, поэтому выбрать подходящую модель непросто, нужно учесть много индивидуальных факторов.

Роботы-пылесосы сами чистят или даже моют полы

Но мы посоветуем вариант побюджетнее и попроще, который станет милым и необычным подарком — настольный пылесос Xiaomi FIZZ Desktop Vacuum Cleaner Rechargeable Mini FZ66907-H. Легкое и компактное устройство не занимает много места, но поможет быстро очистить стол, пол, кресло или клавиатуру, если на них вдруг что-то просыпали. Например, сметет крошки от печенья после чаепития. Управляется одной кнопкой, работает на батарейках, почти не шумит, легко чистится, а стоит всего 700 грн.

Настольный пылесос Xiaomi FIZZ Desktop Vacuum Cleaner

Цифровая рамка — чтобы фото были не только в Instagram

Порой фотографий становится так много, что уже непонятно, куда их девать и где хранить. Девушке можно подарить цифровую рамку с картой памяти, куда она сможет загрузить любимые снимки и часто ими любоваться, наблюдая слайд-шоу. Там можно вспомнить лучшие моменты жизни, случайно взглянув на екран в комнате.

PROS Frameo обладает сенсорным IPS-экраном с диагональю 10 дюймов, 16 ГБ встроенной памяти (4 ГБ заняты ОС), поддерживает карты microSD/microSDHC. Рамка управляется через приложение Frameo на смартфоне (iOS или Android), проигрывает фотографии, видео и аудио, которые можно загружать прямо через WIFI из социальных сетей или выводить из облачного сервиса OurPhoto, бесплатно предоставляющего 10 Гб памяти. Стоит такая модель примерно около 4500 грн.

В эту фоторамку видео и аудио можно загружать прямо через WIFI из социальных сетей

Звездное небо на потолке

Простой способ сделать женщине приятное — улучшить атмосферу в доме. Существуют лазерные проекторы, которые выводят на стены и потолок изображение звездного неба, помогая абстрагироваться от будничной реальности и почувствовать себя где-то на природе. Они помогают расслабиться, уснуть, а к тому же еще выполняют функцию ночника, освещая комнату.

Smart Star SK20 подойдет как для вечера в кругу семьи, так и для праздников или романтических свиданий. Им можно управлять со смартфона с помощью Bluetooth, выбирать разные цвета свечения, регулировать яркость и скорость вращения облаков и туманностей, настроить время автоматического отключения. Отдавать команды устройству можно и голосом с помощью виртуального помощника Amazon Alexa. Цена — от 1500 грн.

Лазерный проектор позволяет выбирать разные цвета свечения, регулировать яркость и скорость вращения облаков и туманностей

Домашнее караоке без проводов

Для любителей не только слушать музыку, но и петь, есть необычное решение — китайская система SDRD SD-309. Она объединяет в себе беспроводную колонку с двумя внушительными динамиками по 15 Вт и два микрофона, каждый из которых настраивается и регулируется отдельно. Система легко подключается к смартфону или планшету по Bluetooth (дальность до 10 м), для них же предусмотрена удобная подставка. Поддерживается объемный стерео-звук, есть эквалайзер с шестью режимами преобразования голоса. Обойдется такое удовольствие в 3500 грн.