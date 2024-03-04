Украинские бойцы заметили НЛО над зоной боевых действий, — Bild (видео)

Большой объект неподвижно висел над землей в воздухе. Его на видео смог заснять украинский военнослужащий с помощью дрона DJI.

Оператор беспилотного летательного аппарата зафиксировал в небе над зоной боевых действий НЛО. Об этом сообщило издание Bild.

"Украинские военные сняли НЛО над зоной боевых действий — выяснить, что это было, не удалось", — говорится в сообщении.

Украинский военнослужащий снял на дрон DJI неизвестный большой объект, который неподвижно висел над землей в воздухе. Зато представитель компании-производителя дрона заявил, что не может объяснить, что видели бойцы Сил обороны. По его мнению, во время записи видео мог произойти технический сбой.

Напомним, 9 февраля в СМИ рассказали, что супруги туристов увидели неопознанный летающий объект в небе в окрестностях Сан-Педро-де-Колалао, что на севере Аргентины. По словам 76-летней Рины Хуарес, летающая тарелка была на той же высоте, что и кабели электропередач, однако затем поднимались все выше и выше.

15 января в китайских социальных сетях появились сообщения о появлении НЛО в небе. В частности, неизвестный объект имел три источника света, был похож на облако, двигался быстро и бесшумно с запада на восток. По словам очевидцев, объект не был похож на самолет, а выглядел как шар. По мнению ученых, это явление могло быть связано с запуском ракеты Falcon 9 от компании SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.