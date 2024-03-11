Россия и Иран будут совместно развивать искусственный интеллект: новая возможная опасность

В совместном меморандуме якобы говорится об этической стороне применения искусственного интеллекта. Но хорошо известно о сотрудничестве обеих стран в военной отрасли и технологиях.

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Об этом сообщило информационное агентство Исламской Республики Иран (ИРНА).

Как сообщает агентство, в меморандуме, в частности, говорится об исследовании этических вопросов в сфере ИИ. Со стороны России подпись под документом поставил Андрей Незнамов, председатель Комиссии по реализации Кодекса этики в сфере ИИ. Иранская сторона была представлена Бехрузом Минаи, представителем Штаба Исламской республики Иран по развитию технологий искусственного интеллекта и робототехники.

Издание называет подписание такого меморандума важным шагом, поскольку "этика является крайне важной темой для обеих стран". Отмечается, что меморандум усилит технологический и культурный диалог между странами. Россия со своей стороны подчеркнула, что очень ценит доверие иранских партнеров в этой области.

Не секрет, что Иран и Россия плотно сотрудничают во многих технических областях, в частности, в сфере военной технике. В феврале 2024 года хакеры взломали иранскую компанию и подтвердили, что Иран предоставил России технологию производства дронов "Шахед" и продавал сами дроны в большом количестве. По расчетам себестоимость производства одного Shahed-136 в России, в условиях минимальной поставки из Ирана, составляет 4,4 млн рублей, или 48,8 тысячи долларов.

В материалах, добытых хакерами, содержалась, в частности, подробная инструкция по изготовлению корпуса "Шахед". Множество страниц на русском языке описывают производство композитных составляющих беспилотного самолета, сборку, покраску и многоэтапную проверку. Технология оказалась достаточно сложной, производство деталей фюзеляжа из композитного материала занимает много времени.

Сотрудничают Иран и Россия и в космической отрасли. В конце февраля в Амурской области РФ с космодрома "Восточный" ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту иранский "исследовательский" спутник Pars-1. Это измерительный спутник, который разработали специалисты Иранского института космоса. Международные обозреватели предостерегают, что спутник имеет двойное назначение и связан с развитием баллистических ракет в Иране.