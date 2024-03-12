Смартфон Xiaomi Mix Fold 4 получит спутниковую связь и аккумулятор на 5000 мАч (фото)

Также известно, что новый флагман от Xiaomi будет обладать большим объемом памяти — 1 ТБ.

Xiaomi планирует обновить свою линейку складных смартфонов еще одним флагманом — MIX Fold 4. Хотя до выхода устройства еще несколько месяцев, уже появились первые подробности о новинке, пишет Рhone arena.

Согласно данным Digital Chat Station, смартфон Xiaomi MIX Fold 4 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Объем оперативной памяти составит не менее 16 ГБ, а объем встроенной — 1 ТБ. Такие показатели памяти обычно характерны для самых дорогих флагманских вариантов, поэтому, возможно, что Xiaomi выпустит более дешевые версии с несколько меньшим объемом памяти.

Помимо большого объема памяти и очень мощного процессора, будущий складной телефон Xiaomi будет оснащен двусторонней спутниковой связью и аккумулятором емкостью более 5000 мАч. Digital Chat Station уточняет, что MIX Fold 4 будет легче других складных флагманов компании, несмотря на большую и мощную батарею. Кроме того, устройство будет оснащено 50-мегапиксельным основным датчиком и телеобъективом с перископом.

Смартфон Xiaomi Mix Fold 4 Фото: Xiaomi

И последний, но не менее важный факт: источник информации утверждает, что MIX Fold 4 будет водонепроницаемым и будет оснащен специальным двигателем по оси X. Учитывая, что предыдущий складной смартфон Xiaomi был выпущен в третьем квартале, ожидается, что новинка будет представлена примерно в то же время в этом году, по крайней мере, в Китае.

Цена устройства пока не разглашается, как и точная дата выхода на мировой рынок.

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