Российское средство РЭБ "Ангус-Антидрон": антидроновое ружье стало более мощным

Российский производитель время от времени модернизирует антидроновое ружье для соответствия частотам украинских дронов. Ранее уже сообщалось о подобных модификациях.

Российский разработчик, научно-производственное объединение "Кайсант", модифицировал антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" для подавления частот украинских дронов. Об этом рассказывает российское информационное агентство "РИА Новости".

Модернизированное устройство "Ангус-Антидрон" уже было испытано в боевых действиях и используется российскими оккупантами в Украине. Как говорит директор предприятия по развитию Елена Баландина, количество диапазонов обнаружения БПЛА увеличили с трех до шести. Сейчас ружье работает в диапазоне 900-5800 МГц.

Серийное производство улучшенных ружей уже налажено, они уже поставляются российским войскам в Украине. По словам директора, предприятие производит сотни единиц этого антидронового оружия и намерено расширить производство.

Впрочем, российские системы РЭБ не всегда демонстрируют ту эффективность, о которой рассказывают их производители. Напомним, недавно выяснилось, что российское средство РЭБ "Волнорез" оказалось нерабочим. Это известные по многим фотографиям "грибы", которые российские военные устанавливали на свою военную технику. О неудовлетворительной защите от этих устройств сообщали сами же российские оккупанты в Telegram-каналах.

Украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал о "слабых местах" системы РЭБ "Волнорез". По его словам, система имеет существенные просчеты в своей конструкции. Она имеет провал в вертикальной диаграмме, который кажется небольшим, но в реальности формирует огромное незащищенное поле. "Такой Купол можно смело атаковать, повернув антенны на дронах горизонтально. Можно считать, что его нет", — говорит Бескрестнов.

Другое средство РЭБ, "Тритон", является опасным для самих оккупантов. Рюкзаки с комплексами для борьбы с дронами могут вредить здоровью носителей из-за облучения головы. Кроме того, его конструкция не позволяет работать с указанной мощностью в 30 Вт в активном режиме более 20 минут, поскольку система имеет свойства повышения температуры во время работы, а это сразу приводит к уменьшению мощности и радиуса действия устройства.