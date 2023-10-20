Превратили в опасного охотника за дронами: в РФ модернизировали РЭБ "Аргус-Антифурия"

Систему создали в РФ специально для борьбы с украинскими БПЛА "Фурия", "Лелека", "Валькирия". Теперь она может самостоятельно обнаруживать дроны и предупреждать оператора о воздушной угрозе.

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Российский разработчик модернизировал мобильную станцию радиоэлектронной борьбы "Аргус-Антифурия", добавив ей способность самостоятельно пеленговать вражеские беспилотники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на разработчика — НПО "Кайсант".

По словам разработчиков, ранее функция пеленгации требовала ручного обнаружения оператором с помощью других приборов. В свою очередь модернизация была осуществлена в ответ на требования российских военных, которых воюют против ВСУ. Теперь установка может не только подавлять украинские беспилотные летательные аппараты, но и самостоятельно их обнаруживать.

"Модернизированная станция уже выпускается серийно и находится в эксплуатации", — ответили журналистам в НПО "Кайсант"

Станция РЭБ "Аргус-Антифурия": что о ней известно

"Аргус-Антифурия" — большая станция радиоэлектронной борьбы, которая является достаточно тяжелой, чтобы носить ее в руках. Добавление функции самостоятельного пеленгования значительно облегчило ее использование. Станция предназначена для подавления беспилотников противника на расстоянии от 1 до 3 км, в зависимости от типа беспилотного самолета. Она питается от аккумулятора, но также может работать от внешнего источника энергии.

"Антифурию" создавали специально для препятствий таким беспилотным летательным аппаратам, как "Фурия", "Лелека", "Валькирия". Стоит такой комплекс РЭБ в среднем 890 тыс руб (около 328 тыс грн).

Станцию можно устанавливать тремя способами: на треногу, автомобиль типа "пикап" (используя дополнительное крепление) и оборудовать техникой стационарные посты наблюдения.

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Комплектация РЭБ "Аргус-Антифурия":

комплекс постановки помех (с антенными блоками и системой охлаждения и управления на поворотной платформе с ручным наведением на цель);

тренога телескопическая, высотой до 3 м;

чехол транспортировочный.

Технические характеристики РЭБ "Аргус-Антифурия":

дальность подавления — от 1000 до 3000 м;

диапазон подавляемых частот — 433 — 5800 МГц;

количество каналов подавления — 7;

частоты подавления — 433 МГц, 900 МГц, 1.2 ГГц (опция), 1.5 ГГц, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.8 ГГц;

подавляемые навигационные системы — GPS / ГЛОНАСС;

питание — АКБ в герметическом кейсе;

тип формируемых помех — радиоволновые. Угол поворота: по горизонтали 359 град, по вертикали — 145 град;

общая мощность — от 20 до 50 Вт на канал;

потребляемая мощность — не менее 420 Вт;

вес — 18кг.

Отметим, что в начале сентября Минцифры назвала самые опасные комплексы РЭБ России. С помощью своей техники ВС РФ глушат беспилотники и связь, мешая украинским бойцам координировать подразделения на поле боя. Среди них оказались "Редут 2-УС", "Житель", "Репеллент", "Борисоглебск".

А в конце августа Россия испытала в Украине систему РЭБ "Тритон". Этот комплекс, состоящий из модулей подавления и антенны, установленной на бронетехнике, может быть быстро модифицирован путем добавления модулей для блокировки любых новых частот, которые противник начинает использовать для работы FPV-дронов. "Тритоном" можно укомплектовать пикапы и квадроциклы, в этом случае модули размещаются в пластиковом корпусе.