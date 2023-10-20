Перетворили на небезпечного мисливця за дронами: у РФ модернізували РЕБ "Аргус-Антифурія"

Систему створили в РФ спеціально для боротьби з українськими БПЛА "Фурія", "Лелека", "Валькірія". Тепер вона може самостійно виявляти дрони й попереджати оператора про повітряну загрозу.

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Російський розробник модернізував мобільну станцію радіоелектронної боротьби "Аргус-Антифурія", додавши їй здатність самостійно пеленгувати ворожі безпілотники. Про це пише ТАСС із посиланням на розробника — НВО "Кайсант".

За словами розробників, раніше функція пеленгації вимагала ручного виявлення оператором за допомогою інших приладів. Своєю чергою модернізацію було здійснено у відповідь на вимоги російських військових, які воюють проти ЗСУ. Тепер установка може не тільки пригнічувати українські безпілотні літальні апарати, а й самостійно їх виявляти.

"Модернізована станція вже випускається серійно і перебуває в експлуатації", — відповіли журналістам у НВО "Кайсант".

Станція РЕБ "Аргус-Антифурія": що про неї відомо

"Аргус-Антифурія" — велика станція радіоелектронної боротьби, яка є досить важкою, щоб носити її в руках. Додавання функції самостійного пеленгування значно полегшило її використання. Станція призначена для придушення безпілотників противника на відстані від 1 до 3 км, залежно від типу безпілотного літака. Вона живиться від акумулятора, але також може працювати від зовнішнього джерела енергії.

"Антифурію" створювали спеціально для перешкод таким безпілотним літальним апаратам, як "Фурія", "Лелека", "Валькірія". Коштує такий комплекс РЕБ у середньому 890 тис руб (близько 328 тис грн).

Станцію можна встановлювати трьома способами: на триногу, автомобіль типу "пікап" (використовуючи додаткове кріплення) і обладнати технікою стаціонарні пости спостереження.

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Комплектація РЕБ "Аргус-Антифурія":

комплекс постановки перешкод (з антенними блоками та системою охолодження та управління на поворотній платформі з ручним наведенням на ціль);

тринога телескопічна, висотою до 3 м;

чохол транспортувальний.

Технічні характеристики РЕБ "Аргус-Антифурія":

дальність придушення — від 1000 до 3000 м;

діапазон пригнічуваних частот — 433 — 5800 МГц;

кількість каналів придушення — 7;

частоти придушення — 433 МГц, 900 МГц, 1.2 ГГц (опція), 1.5 ГГц, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.8 ГГц;

навігаційні системи, що пригнічуються, — GPS / ГЛОНАСС;

живлення — АКБ у герметичному кейсі;

тип формованих перешкод — радіохвильові. Кут повороту: по горизонталі 359 град, по вертикалі — 145 град;

загальна потужність — від 20 до 50 Вт на канал;

споживана потужність — не менше 420 Вт;

вага — 18 кг.

Зазначимо, що на початку вересня Мінцифри назвала найнебезпечніші комплекси РЕБ Росії. За допомогою своєї техніки ЗС РФ глушать безпілотники та зв'язок, заважаючи українським бійцям координувати підрозділи на полі бою. Серед них виявилися "Редут 2-УС", "Житель", "Репелент", "Борисоглібськ".

А наприкінці серпня Росія випробувала в Україні систему РЕБ "Тритон". Цей комплекс, що складається з модулів придушення й антени, встановленої на бронетехніці, може бути швидко модифікований шляхом додавання модулів для блокування будь-яких нових частот, які противник починає використовувати для роботи FPV-дронів. "Тритоном" можна укомплектувати пікапи й квадроцикли, в цьому випадку модулі розміщуються в пластиковому корпусі.