У Украины 15 видов дальнобойных дронов для атак по российским НПЗ, — Forbes (фото)

По словам журналистов, удары по НПЗ призваны подорвать финансирование и усложнить военную логистику в РФ, посеять недовольство среди российских граждан.

Украина все чаще атакует дальнобойными дронами стратегические объекты на территории России. По информации Forbes, украинские военные используют целых 15 видов беспилотников, чтобы дополнить атаки крылатыми ракетами и повысить эффективность рейдов.

В ночь на субботу, 23 марта, украинские дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу в Самарской области — пожар продолжался до утра. Это была одна из недавних атак в рамках рейдов украинских дронов на российские НПЗ. Самара находится более чем в 800 км от линии фронта.

Украинские дроны

Среди прочего Украина применяет такие БПЛА:

Дрон "Стриж" Фото: Из открытых источников

Обломки дрона "Бобер"

Дрон "Бобер"

За год рейдов на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в западной части РФ украинские дроны сократили мощности российских НПЗ примерно на 12%. Это оказывает косвенное влияние на цены на бензин в РФ. В этом месяце цены подскочили до полугодичного максимума. В попытке сохранить внутренние поставки перед летним туристическим сезоном Москва вновь запретила экспорт бензина.

Удары по НПЗ, по замыслу Киева, призваны подорвать финансирование и усложнить военную логистику в РФ, посеять недовольство среди российских граждан. Вместе с тем такая кампания ударов с помощью дронов не станет решающей.

"Уж-25"

"Уж-22"

Banshee

"Это точечные удары", — заявил "УП" эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, это влияет на логистику, но существенно не сказывается на общем годовом объеме переработки.

Дрон "Морок"

Ту-143/141

Возможно, более важным для украинских сил представляются рейды дронов, в которых участвуют 15 типов БПЛА украинского производства. По словам военно-морского аналитика Х.И. Саттона, Кремлю, возможно, придется отвести системы ПВО с линии фронта и передислоцировать вокруг нефтяной инфраструктуры.

Судя по всему, пытаясь усилить противовоздушную оборону, Москва недавно отложила – с 2024 на 2026 год – экспорт двух батарей ЗРК С-400 в Индию. По данным Минобороны Великобритании, уже разрабатываются планы размещения ЗРК "Панцирь" вокруг энергетических объектов.

В РФ сообщалось об атаках несколькими дронами, которые были показаны публике, но об их названиях не сообщалось

Дрон "Горгона"

Еще один неизвестный дрон

Дрон AQ-400 Обломки дрона

В попытке усилить защиту нефтеперерабатывающих заводов, российские авиабазы, порты, штабы и другие военные объекты могут оказаться менее защищенными.

Напомним, что Буданов рассказал о новых морских дронах россиян.

Также Фокус в своем материале объяснял, что морской бой против агрессора будут вести 35 новых дронов. Уникальные операции пройдут и в тылу, а целью их будет уничтожение живой силы и военных объектов.