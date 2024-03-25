Новая угроза на фронте: россияне применяют против ВСУ таинственные боевые дроны (фото)

Беспилотник передали оккупантам еще осенью, однако первые его образцы ВСУ нашли только сейчас. Россияне утверждают, что БПЛА способны лететь на 20 км и устраивать дистанционное минирование.

24 марта на Купянском направлении российско-украинского фронта военными Вооруженных сил Украины был найден неизвестный российский дрон, еще один такой видели через несколько дней на другом направлении. Сообщил об этом и предоставил фото беспилотника в своем Telegram-канале украинский военный и эксперт по радиосвязи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

Судя по фото, беспилотник довольно большой и имеет необычную конструкцию. Заметны две пары крыльев, меньшая из которых оснащена двумя винтами, направленными во внутреннее пространство между парами крыльев.

Российский дрон, найденный ВСУ Фото: Telegram

16 октября 2023 года губернатор Нижегородской области России Глеб Никитин опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о передаче российским оккупационным войскам в Украине дронов. Приложенные фото содержат изображения беспилотника, похожего на найденные украинскими военными.

По словам губернатора, дрон является разработкой ООО "Регионально-промышленная компания" (РПК) из города Нижний Новгород в России. В его создании участвовали неназванные волонтеры и правительство Нижегородской области РФ. Беспилотник, который называют FPV-дроном, якобы способен выполнять дистанционное минирование и поражать цели в радиусе 20 км.

"Сегодня в зону СВО отправилась первая партия FPV-дронов нижнегородской разработки", — говорится в сообщении.

Российские военные получают дрон, похожий на найденный Фото: Telegram

Пока неизвестно название БПЛА, его характеристики и особенности применения. Также интересным является факт, что с момента передачи до первых известных применений прошло почти полгода.

Как написало российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство "Интерфакс", предприятие ООО "Регионально-промышленная компания" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Основным видом деятельности названо производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств. Владельцем и генеральным директором компании является предприниматель Андрей Соколов.

Недавно сообщалось о другом необычном беспилотнике РФ, замеченном на фронте. БПЛА "Пчелка" способен нести FPV-дроны и работать как ретранслятор сигнала от оператора. Из-за этого радиус применения российских дронов-камикадзе ощутимо увеличивается.