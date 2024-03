Найден способ превратить смартфон в "кирпич": секрет всего в одном приложении

Если смартфон позволяет удалить системное приложение, не стоит рисковать, ибо последствия будут плачевными и непоправимыми.

Пользователь соцсети X (экс-Twitter) под ником Eziosystem32 продемонстрировал, что произойдет, если удалить приложение "Система Android" на смартфоне. Оказывается, это может привести к весьма печальным последствиям, пишет 9to5google.

В полном списке приложений на смартфоне есть и такое — Android system ("Система Android"). Однако это не одно из многих предустановленных приложений, а значительная часть самой операционной системы Android. Из-за своей важности системное приложение Android заблокировано от удаления на подавляющем большинстве устройств. Но, похоже, защита не работает на некоторых смартфонах. Пользователь Eziosystem32 смог это доказать.

Пользователь заметил, что на его телефоне кнопка "Удалить" на странице сведений о приложении Android system не была выделена серым цветом. Он решил проверить, активна ли кнопка и нажал на нее. Что произошло дальше, вы можете увидеть на фото ниже. На экране появилось сообщение: "The system has been destroyed. Press power button to shutdown" ("Система уничтожена. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить").

Смартфон тут же заблокировался без возможности восстановления. Урок здесь заключается в том, что если телефон на базе Android позволяет, например, удалить важное системное приложение, не стоит этого делать, ибо последствия будут плачевными.

К счастью, производитель смартфона Xiaomi, которым пользовался Eziosystem32, связался с ним, чтобы уточнить детали всего произошедшего. Оказалось, что это был не обычный розничный телефон, а прототип для разработки.

Тем не менее, разрешение даже OEM-разработчику случайно вывести из строя смартфон является серьезным упущением со стороны производителя. Чтобы исправить ситуацию, Xiaomi предложила бесплатно обменять этот телефон, но, к сожалению, в стране проживания Eziosystem32 нет фирменных магазинов Xiaomi.

