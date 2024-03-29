В Крыму создали компьютер для российских дронов: использовали китайский чип Allwinner

По задумке разработчиков, устройство Grape Pi 1 будет отвечать за работу компьютерного зрения беспилотных систем. С его помощью боевые дроны ВС РФ могут обходить средства РЭБ и точнее наносить удары.

Разработчики из Крымского федерального университета имени Вернадского заявили о создании компьютера, который будет отвечать за функционирование компьютерного зрения беспилотников. Установят устройство на дроны, сообщается на сайте университета.

Известно, что компьютер имеет размеры всего 40х40 мм и умещается на одной плате. Он получил наименование Grape Pi 1, китайский четырехъядерный процессор Allwinner H616 с частотой 1.5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, разъем для SSD-карты, разъемы для USB 2.0, HDMI и video-out.

Новая версия будет выпущена без HDMI-разъема, но будет возможность подключения SPI (SPI — шина для подключения периферийных устройств, — ред.) и I2C (I2C — последовательная шина для передачи 8-битных данных между процессорами и датчиками, — ред.). Также обещают уменьшить размер платы до 30х30 мм. Это будет сделано с целью установки устройства в корпус USB-камеры дрона. Таким образом планируют модифицировать беспилотник при помощи этого модуля.

В университете акцентировали на том, что созданная при нем лаборатория занимается созданием беспилотных аппаратов, оснащенных приложениями искусственного интеллекта (ИИ), в том числе соответствующей аппаратной частью. Инженеры разрабатывают компьютеры, модули которых можно разместить на одной плате, что сэкономит место и позволит интегрировать такую электронику в любую беспилотную платформу.

Одноплатный компьютер для дронов Фото: КФУ

В университете отметили, что готовые решения, доступные на рынке, не всегда отвечают требованиям тех или иных беспилотных устройств. К примеру, некоторая микроэлектроника имеет разъемы для подключения устройства к дисплею, что абсолютно не нужно. Или бывает так, что не все каналы CSI-интерфейса выведены на коннекторы для подключения к видеокамерам.

Разработчики утверждают, что их устройство имеет все, что необходимо и в нем нет никаких лишних деталей, что позволило сделать его дешевле рыночных аналогов.

Ранее мы писали о том, что ВС РФ начали применять "умные" дроны с машинным зрением. С его помощью беспилотники могут обходить РЭБ и самостоятельно долетать до цели, рассказал военный аналитик Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Сообщали также, что в РФ представили FPV-дрон "Джокер-10", который несет две большие угрозы для ВСУ. Российский дрон создан для засад и внезапных нападений. Он способен днями находиться в "спячке" без радиосвязи и активироваться по команде.