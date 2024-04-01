Shahed, "Ланцеты" и "Орланы": силы ПВО в марте уничтожили более 300 вражеских БПЛА (фото)

В командовании отметили, что подразделения Сухопутных войск также продолжают приземлять значительное количество тактических вражеских БПЛА, в частности FPV-дронов.

Системы противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины обезвредили 326 вражеских БпЛА. Из них наибольшее количество составляют дроны-камикадзе иранского производства "Shahed". Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

"В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника", — написал Павлюк.

Он уточнил, какие именно БпЛА обезвредила украинская ПВО:

БпЛА "Shahed-131/136" — 151 ед;

БпЛА "Zala" — 45 ед;

БпЛА "Supercam" — 13 ед;

БпЛА "Ланцет" — 92 ед;

БпЛА "Орлан-10" — 21 ед;

БпЛА неопределенного типа — 4 ед.

"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", — подчеркнул Павлюк.

Количество уничтоженных вражеских БпЛА в марте 2024 года Фото: Telegram / Александр Павлюк

Напомним, 1 апреля российское медиа ASTRA сообщила, что российская авиация сбросила еще две авиационные бомбы весом по 500 килограммов с фугасной боеголовкой в Белгородской области.

31 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция планирует передать Украине значительное количество бронетехники, изъятой из оперативного состава французских вооруженных сил. Кроме того, ожидается передача зенитных ракет Aster 30 для повышения эффективности украинской системы противовоздушной обороны.