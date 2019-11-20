Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году, – Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.

Об этом сообщает Громадське.

По ее словам, программа, о которой сейчас договариваются с МВФ, должна стать последней.

"Мой амбициозный план – суметь закончить ее (программу с МВФ – ред.), Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", – сообщила Маркарова.

Министр финансов рассказала, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве относительно новой кредитной программы о сотрудничестве.

Программа, над которой сейчас работают, позволит провести массу реформ, приватизацию и концессию.

"Но и должно позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша", – рассказала Маркарова.

Как ранее сообщал Фокус:

Миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. Целью переговоров было получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

26 сентября СМИ сообщили, что украинская сторона и миссия МВФ в ходе переговоров не достигли соглашения по новой 3-летней программе сотрудничества EFF на сумму $6 млрд. Этому якобы стали причиной три фактора: возможное мировое соглашение между Украиной и экс-владельцами ПриватБанка, неясность по вопросу окончательной версии госбюджета на 2020 год и сохранение независимости Нацбанка в случае смены главы НБУ.

По окончанию работы миссим в МВФ заявили, что приступают к обсуждению с украинской стороной деталей нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании.

НБУ и Кабмин надеются, что Украина договорится с МВФ до конца года.

18 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен сообщил, что миссия МВФ вскоре вернется в Украину для продолжения переговоров о новой программе сотрудничества.