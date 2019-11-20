Глава Райффайзена Писарук вошел в состав правления ЕБА

Глава правления Райффайзен банка Аваль Александр Писарук вошел в состав правления Европейской бизнес ассоциации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В состав правления ассоциации также войдут Томаш Фиала из инвесткомпании Dragon Capital, Василий Бовидов (Unilever Ukraine), Дмитрий Грищенко (Danone), Тибериу Дима (BASF), Нина Домбровская (Henkel Ukraine), а также представитель компании Google Ukraine Дмитрий Шоломко.

По итогам прошедшего во вторник годового юбилейного собрания ассоциации они сменили представителей компаний Radisson Blu Hotel, Arzinger, Farmgate.

ЕБА объединяет более 1,1 тыс. компаний.

15 ноября Высший антикорсуд рассмотрел дело Писарука и отказался арестовывать его по ходатайству САП. В качестве меры пресечения ему назначили залог в размере 5 млн грн, который необходимо внести в течение пяти дней.

Также он должен сдать загранпаспорт и надеть электронный браслет.

Антикоррупционная прокуратура просила арестовать Писарука на два месяца с правом выхода под залог в размере 30 млн грн.

В Райффайзен Банк Аваль сразу же заявили, что внесут залог за экс-первого замглавы НБУ и главу правления Райффайзена Писарука.

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