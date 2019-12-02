В "ЛНР" накопились долги за коммуналку в размере 40 миллионов долларов, – СМИ

Наибольшая часть долга приходится на центральное отопление и горячую воду

Население так называемой "ЛНР" накопило долги за коммунальные услуги в размере 40 млн долларов. Об этом сообщает НВ со ссылкой на документы, полученные от украинских спецслужб.

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Наибольшая часть долга приходится на центральное отопление и горячую воду.

"При этом в "ЛНР", в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей", - уточнили в СМИ.

Кроме этого, так называемая республиканская служба по тарифам предложила поднять тарифы на оккупированной территории. В "ведомстве" считают, что стоимость коммунальных услуг должна увеличиться от 7% до 10%.

Также Кремль передумал выделять ОРДЛО 20 млн долларов на ремонт дорог. В полученных документах говорится, что Росавтодор вначале собирался выделить сумму в полном объеме, но после консультаций решил снизить ее до 8 млн долларов.

В служебном письме так называемый министр инфраструктуры Александр Басов написал, что делал уже несколько запросов в Росавтодор о выделении денег, но там отвечают, что вопрос пока обрабатывается.

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