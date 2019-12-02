Зеленский поручил Кабмину обеспечить энергобезопасность Украины

Задача на ближайшее будущее – сохранить транзит газа из РФ и диверсифицировать поставки газа и нефти в Украину

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности.

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Об этом свидетельствует указ №874/2019, опубликованный на сайте главы Украины.

При этом, Зеленский отменил два президентских указа от 2014 года о решениях СНБО о по поставках газа в Украину и проведению отопительного сезона 2014-2015 годов.

Согласно указу президента, в Верховную Раду должны внести законопроекты о наращивании объемов добычи природного газа, нефти и сланцевого газа до 2020 года.

Также в парламенте должен появиться проект закона о создании до того же года минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Евросоюза.

Необходимо будет разработать и новую редакцию Кодекса Украины о недрах и защите национальных интересов.

Кроме всего прочего нужно проработать вопросы по диверсификации источников и маршрутов поставок нефти и газа – поставка из одного источника не должна превышать 30% от общего объема.

Указом также требуется добиться продолжения транзита российского газа через Украину с нового года, после окончания действующего контракта.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Путин заявил, что РФ готова снизить цену газа для Украины на 25% при условии прямых поставок.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.