На 691 млн грн активов владельца "Дельта банка" наложен арест

Апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта банка" Николаю Лагуну. Об этом сообщил ФГВФЛ.

Ранее Фонд подал иск о взыскании с Лагуна вреда, нанесенного банку и его кредиторам в размере 691 млн грн.

Как отмечается в сообщении, арест активов на эту сумму обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска.

Напомним, что Национальный банк 2 октября 2015 года решил отозвать банковскую лицензии и ликвиировать "Дельта банк".

На эту дату Лагун был крупнейшим акционером банка (70,6%).

По размеру общих активов "Дельта банк" занимал 4-е месте (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

На середину марта 2018 года долг "Дельта банка" перед НБУ составлял 8 млрд грн. В 2016 году Нацбанк сообщал о попытках взыскать с Лагуна 767 млн ​​грн по имущественному поручительству (земельные участки).

На 1 января 2019 года вкладчикам "Дельта банка" было выплачено 15,7 млрд грн (всего эти выплаты составят 16,2 млрд грн).

Ликвидацию банка продлили до 5 октября 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус: