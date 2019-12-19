Коломойский перед судом по "ПриватБанку": Хочу справедливого решения

Бизнесмен Игорь Коломойский не хочет создавать давление на апелляционный суд перед заседанием по законности национализации "ПриватБанка"

Об этом он рассказал в комментарии Reuters.

По словам украинского бизнесмена, "он не хочет создавать давление на суд, но все же знают, что национализация была нечестной".

При этом, Коломойский ждет "справедливого решения" суда, которое не зависило бы от политиков или высоких чинов.

Советник премьер-министра Украины Джеймс Харт, в свою очередь, отметил, что дело будет "богатым на сантименты", и что "иногда суд принимает не те решения, которые нам бы хотелось".

"И иногда это из-за коррупции, иногда – из-за юридических доводов стороны защиты", – уклончиво добавил он.

Одна из сторон дела – замглавы НБУ Екатерина Рожкова - на этой неделе говорила, мол у Нацбанка есть план на случай проигрыша суда: государство выведет деньги из "ПриватБанка", признает его неплатежеспособным и еще раз национализирует.

"В случае отрицательного решения суда, мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее и это будет негативным сигналом для инвесторов, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", – добавила Рожкова.

11 декабря Кабмин также подал в Раду законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам - это якобы одно из требований МВФ.

Коломойский же все-равно считает, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

Аппеляцию на решение Окружного админсуда по отмене национализации "ПриватБанка" сегодня, 19 декабря, рассмотрит Шестой апелляционный админсуд.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам нет.

Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию ПриватБанка