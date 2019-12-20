Газпром согласился выплатить Нафтогазу $3 млрд по арбитражу, – Reuters

РФ согласилась выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Ни Минэнерго обеих стран, ни "Нафтогаз" с "Газпромом" не комментируют данные агентства.

Вчера, 19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, в ходе переговоров стороны выработали конечный протокол, который приближает всех к финальным договорам по транзиту газа.

Сегодня переговоры продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия будет принимать участие в онлайн режиме.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.