Гончарук заявил, что в 2023 году украинская энергосистема станет частью европейской
Украинская энергосистема должна стать частью европейской в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Укринформ.
"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – заявил премьер.
Премьер подчеркнул, что энергосистема Украины была на протяжении долгого времени совмещена с российской, белорусской и молдавской. Но присоединение к европейской энергосистеме означает отказ от единой энергосистемы с РФ и Беларусью
"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно стремимся", – добавил премьер.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, мол согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- 31 декабря Зеленский заявил, что Украина и Россия подписали новый транзитный договор сроком на пять лет. Согласно условиям контракта, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров на 2020 год.