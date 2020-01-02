Правительство провалило план по приватизации в 2019 году
От приватизации госимущества в 2019 году в государственный бюджет поступило 536,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ) в Facebook.
При этом, как отметили в ФГИ, на обеспечение работы самого фонда в 2019 году потратили почти такую же сумму – 481,5 млн грн.
Таким образом, план по приватизации выполнен на 3,1%, поскольку в госбюджете заложены поступления на уровне 17,1 млрд грн, и во время корректировки закона о госбюджете осенью 2019 эта цифра не менялась.
В целом же благодаря работе ФГИУ в бюджет поступило почти 2,7 млрд грн:
- 1,5 млрд грн – от аренды;
- 536,5 млн грн – от приватизации;
- 609,65 млн грн – от дивидендов.
Чтобы покрыть недостачу поступлений от приватизации, Кабмин в ноябре увеличил финансирование госбюджета по коду "Заимствования" на сумму 16,4 млрд грн. Тем самым был увеличен государственный долг.
Как ранее сообщал Фокус:
- В списке на приватизацию уже 415 объектов. Минэкономики передаст еще 339 предприятий.
- За последние четыре 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.
- Кабмин утвердил инвестиционных советников четырех госкомпаний, который вошли в список на большую приватизацию.