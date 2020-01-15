Можно поторговаться: "Укроборонпром" начал выставлять списанное имущество на ProZorro
Государственный концерн "Укроборонпром" начал реализовывать списанное имущество своих предприятий через электронную площадку "ProZorro.Продажи". Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Информацию о торгах и лотах можно получить на официальном сайте концерна, куда интегрировали интерфейс ProZorro.
Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,6 млн грн. Среди лотов есть железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном же предприятия на аукцион выставили автомобили, автобусы и металлолом.
Ранее в госконцерне, реагируя на изменение законодательства, уменьшили до 50 тыс. грн сумму допороговых закупок. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которых превышает 50 тыс.грн, должны покупаться через публичные площадки.
В феврале вступит в силу новый закон об аренде государственного имущества. Он обязывает все госпредприятия передавать имущество в аренду только через ProZorro. Так будет происходить и в "Укроборонпроме".
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