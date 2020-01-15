Правительство определило, какие госкомпании нельзя будет приватизировать
15 января на своем заседании Кабмин утвердил доработанный законопроект о государственных предприятиях, которые не подлежат частичной или полной приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
В октябре Верховная Рада приняла закон, который отменил предыдущий перечень объектов и стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. У правительства было три месяца на формирование нового списка.
Будет запрещена приватизация госпредприятий, которые:
- обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
- являются естественными монополиями;
- имеют критически важное значение для общества.
В обновленном списке за государством сохранятся не менее 50% акций "Нафтогаза", "Магистральных газопроводов Украины", "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укрнафты", "Черноморнафтогаза" и "Укртранснафты".
В сфере электроэнергетики государство оставляет себе 100% акций "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатома", "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя".
Полностью закрепить в 100%-ной государственной собственности предполагают предприятие "Антонов" и Администрацию морпортов Украины. Планируют запретить приватизацию "Укроборонпрома", КБ "Луч", КБ "Прогресс им.Ивченко", Изюмского приборостроительного завода, Киевского, Львовского и Николаевского бронетанковых заводов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вместо запланированных 17,1 млрд грн от приватизации госимущества в 2019 году в государственный бюджет поступило 536,5 млн грн.
- Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий. За 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости.