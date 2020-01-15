Правительство определило, какие госкомпании нельзя будет приватизировать

На подготовку этого списка у Кабмина было три месяца

15 января на своем заседании Кабмин утвердил доработанный законопроект о государственных предприятиях, которые не подлежат частичной или полной приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

В октябре Верховная Рада приняла закон, который отменил предыдущий перечень объектов и стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. У правительства было три месяца на формирование нового списка.

Будет запрещена приватизация госпредприятий, которые:

обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями;

имеют критически важное значение для общества.

В обновленном списке за государством сохранятся не менее 50% акций "Нафтогаза", "Магистральных газопроводов Украины", "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укрнафты", "Черноморнафтогаза" и "Укртранснафты".

В сфере электроэнергетики государство оставляет себе 100% акций "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Энергоатома", "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя".

Полностью закрепить в 100%-ной государственной собственности предполагают предприятие "Антонов" и Администрацию морпортов Украины. Планируют запретить приватизацию "Укроборонпрома", КБ "Луч", КБ "Прогресс им.Ивченко", Изюмского приборостроительного завода, Киевского, Львовского и Николаевского бронетанковых заводов.

Фото: Telegram / Алексей Гончаренко

Как ранее сообщал Фокус: