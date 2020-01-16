Новая финансовая стратегия Украины: сокращение теневой экономики до 20% ВВП

Регуляторы финансового рынка подписали 16 января Стратегию финансового сектора до 2025 года. Об этом сообщил НБУ.

Она предусматривает развитие финрынка по пяти основным направлениям:

укрепление финансовой стабильности;

макроэкономическое развитие и рост экономики;

развитие финансовых рынков;

расширение финансовой инклюзии;

внедрение инноваций.

Кроме того, среди целей стратегии:

внедрение плана действий BEPS (он должен предотвратить вывод прибыли за границу);

международный обмен информацией по единому стандарту (CRS);

сокращение теневой экономики с 30% ВВП до менее 20%;

сокращение доли неработающих кредитов за пять лет с 52,9% до менее 10%, а доли валютных депозитов – с 41,7% до менее 30%;

сокращение госдолга с 52,3% ВВП до менее 40%;

увеличение доли госдолга в национальной валюте с 33,4% до свыше 50%.

Стратегия заменит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года. С отчетом об ее исполнении можно познакомится на сайте НБУ.

Как ранее сообщал Фокус: