Новая финансовая стратегия Украины: сокращение теневой экономики до 20% ВВП
Регуляторы финансового рынка подписали 16 января Стратегию финансового сектора до 2025 года. Об этом сообщил НБУ.
Она предусматривает развитие финрынка по пяти основным направлениям:
- укрепление финансовой стабильности;
- макроэкономическое развитие и рост экономики;
- развитие финансовых рынков;
- расширение финансовой инклюзии;
- внедрение инноваций.
Кроме того, среди целей стратегии:
- внедрение плана действий BEPS (он должен предотвратить вывод прибыли за границу);
- международный обмен информацией по единому стандарту (CRS);
- сокращение теневой экономики с 30% ВВП до менее 20%;
- сокращение доли неработающих кредитов за пять лет с 52,9% до менее 10%, а доли валютных депозитов – с 41,7% до менее 30%;
- сокращение госдолга с 52,3% ВВП до менее 40%;
- увеличение доли госдолга в национальной валюте с 33,4% до свыше 50%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ставка снижается, курс – укрепляется. Хотя гривна может умеренно колебаться в обе стороны, – такой прогноз на 2020 год дала зампред НБУ Екатерина Рожкова.
- Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.
- Остаток средств на Едином казначейском счете за декабрь сократился на 68% с 55,0 млрд грн на 1 декабря до 17,5 млрд грн на 1 января. Однако такая сумма – рекордная для начала года.