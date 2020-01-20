Ухудшение экологии подорвет отрасли, генерирующие половину мирового ВВП, – ВЭФ в Давосе
Мировой бизнес зависит от природы гораздо больше, чем можно было предположить, и, соответственно, в большей степени подвержен рискам, которые несет в себе ухудшение экологической ситуации. Об этом говорится в совместном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) и консалтинговой компании PwC.
Умеренная или высокая зависимость от природных ресурсов отмечена в сферах, обеспечивающих создание более половины мирового ВВП - $44 трлн, свидетельствует анализ 163 отраслей экономики и соответствующих цепочек поставок.
Три сферы с самой высокой зависимостью от природы и ее ресурсов:
- строительство (вклад в ВВП – $4 трлн);
- сельское хозяйство ($2,5 трлн);
- производство продуктов питания и напитков ($1,4 трлн).
Эти отрасли зависят либо напрямую от добычи природных ресурсов, в том числе, ресурсов лесов и океанов, либо от состояния экосистемы, например, здоровой почвы, чистой воды, стабильного климата.
Потенциальное ухудшение природных возможностей может серьезно подорвать указанные отрасли, отмечается в докладе.
Эксперты также выявили существенную скрытую зависимость многих отраслей от природы и ее ресурсов, проявляющуюся в их цепочках поставок, – это химическая промышленность, авиация и туризм, недвижимость, горнодобывающая промышленность, транспорт, розничная торговля и так далее. Такие отрасли также могут оказаться под угрозой больше, чем можно было предположить, говорится в докладе.
Степень влияния на глобальную добавленную стоимость различных природных факторов
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 ноября Европарламент объявил глобальную "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию", призвав страны ЕС взять на себя обязательство к 2050 году полностью избавиться от выбросов парниковых газов.
- В ООН сообщили, что количество парниковых газов в атмосфере достигло доисторического уровня. Последний раз такое скопление газов было на земле 3-5 миллионов лет назад.
- Также ученые сообщили, что планета на грани экологической катастрофы. Человечество вступило в "эру разрушения окружающей среды".