Перемышль – самое популярное железнодорожное направление на Запад

На протяжении 2019 года УЗ перевезла в страны Европейского союза и обратно 942,1 тысяч пассажиров, что на 14,9% выше показателей 2018 года. Об этом говорится в официальном сообщении.

Самым популярным стал маршрут "Киев – Перемышль". По нему было перевезено 482 тыс. пассажиров.

На втором месте "Киев – Варшава", который выбрали 61 тыс. пассажиров, далее идут "Одесса – Перемышль" (59 тыс. пассажиров) и "Киев – Рига" (24 тыс.).

Ранее УЗ сообщила, что за время нынешних зимних праздников в поездах дальнего следования и скоростных она перевезла более 3,3 млн пассажиров. Это на 6,5% больше показателя прошлого года.

А в конкурсе по избранию страховщика, который будет предоставлять услуги обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте, принимают участие 9 компаний: "Универсальная", "Родная", "ТАСТА-Гарантия", "ИнтерЭкспресс", "Интер-Полис", УПСК, "Нефтегазстрах", "Альфа Страхование" и "Международная страховая компания".

Как ранее сообщал Фокус: