Коболев озвучил самый простой способ снижения его зарплаты

Экономика
"Нужно просто вернуть "Газпрому" $5 млрд, и вопросов не будет", – говорит глава НАК

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отказался назвать свою зарплату, но сказал, как ее можно уменьшить.

Об этом Коболев рассказал журналистам Радио Свобода.

По словам главы НАК, чтобы уменьшить его зарплату, нужно вернуть $5 млрд "Газпрому".

"Нужно сказать им, что у нас там много зарабатывают на этом, что мы возвращаем вам деньги. И вопросов не будет. Это самый простой путь, серьезно", – говорит он.

Также у Коболева интересовались, продолжит ли он руководить НАК, на что он ответил, мол этот вопрос решает набсовет. Но сам нынешний глава НАК "подумал бы" над тем, чтобы остаться в "Нафтогазе".

Как ранее сообщал Фокус: