Виртуальный реверс газа начат из Польши

Подписанные 1 января соглашения между операторами газотранспортных систем Украины и сопредельных стран, основанные на европейских принципах, позволили начать легальный виртуальный реверс газа. Об этом написал в Facebook генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По этой схеме уже начаты поставки газа из Польши. "Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки, и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, тогда фактически транспортируются через границу только 7 млн куб м газа", – пояснил Макогон.

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Он напомнил, что ранее нельзя было делать такие операции, так как по транзитному контракту с "Газпромом" Украина была должна физически вывести все объемы газа в Польшу через измерительную станцию Дроздовичи, а завозить газ через Германовичи. Это требовало дополнительных затрат на прокачку газа, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода до Германовичей.

"Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)", – сообщил Макогон.

Физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м газа в год, но пока Польша может поставлять только 2 млрд куб. м.

"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется также со Словакией и Венгрией. Операторы этих стран работают над данной задачей. Мы уже готовы", – заверил Макогон.

Судя по тому, как описал работу виртуального реверса Макогон, газ, получаемый по этой схеме должен быть дешевле "обычного". Но об изменении цены для потребителей пока не сообщалось.

Как ранее сообщал Фокус: