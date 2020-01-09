Газпром не будет требовать оплатить поставки газа на оккупированные территории

Данная сделка включает в себя споры, которые возникли еще по контрактам 2009 года

Компания "Газпром" отказалась от своих требований к Украине по оплате за газ, который поставляется на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Украина Юрий Витренко, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что данная сделка включает в себя споры, которые возникли еще по контрактам 2009 года.

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"То есть за период 2009-2019 годов любые поставки на любую территорию, в частности, на территорию, которая сейчас не контролируется украинскими властями, охватываются этими пакетными договоренностями. В договоренностях четко написано, что "Газпром" не может ничего требовать за любые поставки на любые территории в рамках этого контракта дополнительно и "Нафтогаз" не должен ничего платить. По конец 2019 года никакие поставки на неконтролируемые территории никто с украинской стороны не обязан оплачивать", – говорит он.

По его словам, требования оплаты за газ, поставленный на территорию ОРДЛО после 1 января 2020 года, не существует.

Как ранее сообщал Фокус: