Газпром не будет требовать оплатить поставки газа на оккупированные территории
2020-01-09 20:39:07
Данная сделка включает в себя споры, которые возникли еще по контрактам 2009 года
Компания "Газпром" отказалась от своих требований к Украине по оплате за газ, который поставляется на оккупированную территорию Донбасса.
Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Украина Юрий Витренко, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Он подчеркнул, что данная сделка включает в себя споры, которые возникли еще по контрактам 2009 года.
"То есть за период 2009-2019 годов любые поставки на любую территорию, в частности, на территорию, которая сейчас не контролируется украинскими властями, охватываются этими пакетными договоренностями. В договоренностях четко написано, что "Газпром" не может ничего требовать за любые поставки на любые территории в рамках этого контракта дополнительно и "Нафтогаз" не должен ничего платить. По конец 2019 года никакие поставки на неконтролируемые территории никто с украинской стороны не обязан оплачивать", – говорит он.
По его словам, требования оплаты за газ, поставленный на территорию ОРДЛО после 1 января 2020 года, не существует.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
- Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок.