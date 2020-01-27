Лещенко возглавил Антикоррупционный комитет Укрзализныци

Экс-народный депутат Сергей Лещенко возглавил Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в Укрзализныце. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Решение о создании комитета Наблюдательный Совет компании принял 23 января. Членами комитета также стали Адомас Аудицкас (президент и соучредитель Украинской академии корпоративного управления, член Набсовета УЗ) и Андерс Ослунд (шведский экономист и дипломат, член Набсовета УЗ.

Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией.

"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными заданиями для Наблюдательного Совета Укрзализныци", – заявил глава Наблюдательного Совета УЗ Щевки Аджунер.

Напомним, 7 декабря Лещенко ввели в наблюдательный совет Укрзализныци.

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немецам на 10 лет.