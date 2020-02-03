Впервые за 3 месяца доллар официально стал стоить дороже 25 гривен

На 3 февраля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 11 копеек, установив его на уровне 25,03 грн за доллар.

Последний раз на таком уровне курс был в конце октября 2019 года.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,66 грн (на 1 февраля – 27,47 грн).

Динамика курса гривны к доллару

Динамика курсы гривны к евро

Как ранее сообщал Фокус: