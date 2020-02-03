Впервые за 3 месяца доллар официально стал стоить дороже 25 гривен
На 3 февраля Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 11 копеек, установив его на уровне 25,03 грн за доллар.
Последний раз на таком уровне курс был в конце октября 2019 года.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,66 грн (на 1 февраля – 27,47 грн).
Динамика курса гривны к доллару
Как ранее сообщал Фокус:
- Летом 2019 года на фоне зафиксированной впервые за год дефляции Украина покинула топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией.
- В Нацбанке заявили, что экономика Украины способна расти максимум на 3,5%.
- Bloomberg сообщал, что украинская национальная валюта с начала 2019 года укрепилась по отношению к доллару на 19%, что является лучшим показателем среди мировых валют.