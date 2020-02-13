За январь госбюджет потерял $2,3 млрд из-за курса гривны, – Счетная палата

За один январь из-за курса гривны в бюджет Украины не поступило 2,3 млрд грн.

Об этом на комитете по вопросам бюджета заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, пишет ЭП.

"Год новый, а проблемы те же. Конечно, январь – не показатель, но некоторые выводы по выполнению основных показателей госбюджета могу сделать", – говорит Пацкан.

В целом, по его словам, доходы бюджета не выполнены на 13,8 млрд грн (24,5%).

Основная причина такой ситуации – низкий уровень поступления таможенных платежей: доходы от таможен не выполнены на 7,9 млрд грн (30,4%).

В этой связи, Пацкан отмечает, что недовыполнение бюджета может быть результатом некачественного макроэкономического прогнозирования.

Но есть и положительные новости. Доходы от приватизации, а также внешних и внутренних займов практически выполнены. Между тем, их часть в общей сумме доходов бюджета составляет 48%.

1 февраля министр финансов Оксана Маркарова также говорила, что в январе 2020 года план поступлений в общий фонд госбюджета выполнить не удалось.

Как и Пацкан, Маркарова сетовала на изменение макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства.

Кроме того, в Минфине прямо указывали на обменный курс гривны (расчетный был 27 грн/долл, средний в январе – 24,1 грн/долл).

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

2 декабря закон о госбюджете на 2020 год передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

11 декабря президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.