Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины

Правительство Молдовы ввело запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Запрет распространяется на такие виды продукции: птица, продукты их переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

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Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Напомним, что в середине февраля Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв таким образом свой запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколькими неделями ранее.

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