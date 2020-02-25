"Метинвест" хочет купить металлургический комбинат корпорации ИСД в Польше

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского спросила у Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), нужно ли получать разрешения на опосредованное приобретение компанией Metinvest B.V. (Нидерланды) активов компании ISD Huta Częstochowa (Польша).

Соответствующий вопрос содержится в повестке заседания АМКУ, запланированного на 27 февраля, сообщил "БизнесЦензор".

В "Метинвесте" заявили, что группа рассматривает участие в тендере по продаже активов находящегося в процессе банкротства завода Huta Częstochowa.

"Пока тендер не объявлен. Ориентировочно он состоится в августе-сентябре 2020 года. Получение разрешений у антимонопольных органов – обычная практика подготовки к таким тендерам, которую обязаны пройти все потенциальные участники", – пояснили в группе.

В сентябре прошлого года глава правления ISD Polska Константин Литвинов отмечал, что корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый вариант для находящегося в процессе банкротства комбината Huta Czestochowa.

Напомним, ИСД купила Huta Stali Czestochowa в 2005 году.

Сейчас контрольный пакет акций ИСД принадлежит российской госкорпорации ВЭБ. Владельцами еще 49,9% акций считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и приговорен к 9-ти годам по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с ВЭБ.

По словам Таруты, ВЭБ добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

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