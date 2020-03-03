Украинцы наращивают продажу валюты банкам, – НБУ

Население в феврале продало банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов. Об этом сообщил Нацбанк.

Таким образом, в феврале третий месяц подряд население продавало валюты больше, чем покупало, и разница между объемом продажи и покупки заметно увеличилась. А феврале она составила 291,2 млн долларов, в январе была 102,4 млн долларов, а в декабре 2019 года – 181,5 млн долларов.

При этом Национальный банк в течение недели 24–28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов, что на 44 млн меньше, чем неделей ранее. С начала года НБУ купил валюты на 1082 млн долларов и продал на 295 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 787 млн долларов.

В феврале НБУ выдал две лицензии на осуществление валютных операций. Финкомпания "Леогейминг Пэй" получила право на осуществление операций по торговле валютными ценностями в наличной форме и перевод средств. Страховая компания "Аркс Лайф" теперь может получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте. В результате на сегодняшний день на валютном рынке работают 39 участников, имеющих генеральную лицензию / лицензию на осуществление валютных операций.

Как ранее сообщал Фокус: