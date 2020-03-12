НБУ выступает за удешевление денег и снизил учетную ставку до 10%
С 13 марта Национальный банк снизил учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.
По его словам, банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы компенсировать охлаждение мировой экономики и поддержать экономический рост в Украине.
"Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и усложнить привлечение финансирования", – сказал Смолий.
В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагал прогноз (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), и продолжала находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Поэтому снижение учетной ставки не угрожает ростом инфляции.
Напомним, с 31 января Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11,0%.
НБУ сохраняет свой прогноз уровня учетной ставки – 7% на конец 2020 года. Но ключевым условием достижения этого является продолжение сотрудничества с МВФ, подчеркнул Смолий.
Как ранее сообщал Фокус:
- Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны в связи с ухудшением настроений участников рынка распространения коронавируса и ситуацией на мировых финансовых и товарных рынках.
- По состоянию на 1 января 2020 года в обращении находилось наличности на 425 млрд грн, в том числе монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук ). Это на 6,2% больше, чем на начало прошлого года.