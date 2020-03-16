Доллар подорожал еще на 43 копейки, несмотря на продажу валюты НБУ

Национальный банк 16 марта продал $130,5 млн на межбанковском валютном рынке. Курс по результатам аукциона составил 26,54 грн/$.

При объявленном объеме аукциона в $200 млн общий объем заявок составил $258,9 млн, из которых были удовлетворены заявки на $130,5 млн.

На межбанке курс колебался от 26,35 до 26, 62 грн (при покупке) и от 26,38 до 26,66 грн (при продаже).

Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы и дальше сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса.

Тем не менее, официальный курс на 17 марта установлен в 26,52 грн за доллар, таким образом гривна ослабла на 43 копейки по сравнению с 16 марта.

Напомним, на неделе с 10 по 13 марта НБУ продал $981,6 млн. Сейчас международные резервы Украины составляют около $25 млрд (на начало марта было $26,6 млрд).

На фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

Аналитики утверждают, что валюты стран с относительно неликвидными финансовыми рынками наиболее уязвимы для укрепления доллара. К ним относятся ряд стран Латинской Америки, а также Южная Африка, Индонезия и Индия. Украина в материале не упоминается, однако она подходит под это определение.

Как ранее сообщал Фокус: