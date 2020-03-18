Пандемия коронавируса: авиакомпаниям мира нужна господдержка в $200 млрд

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Александр де Жуньяк призвал правительства оказать поддержку авиакомпаниям, которые страдают от резкого снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.

В начале марта IATA прогнозировала, что ущерб мировой авиаиндустрии может достичь $113 млрд. Однако ситуация продолжала ухудшаться. Теперь IATA не исключает, что авиакомпаниям может понадобиться государственная поддержка на $150–200 млрд.

18 марта рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что по итогам 2020 года мировой пассажирский авиатрафик может упасть на 30%, а восстановление рынка ожидается только в 2022–2023 годах.

17 марта рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинги авиакомпаний EasyJet, Lufthansa British Airways. Агентство отметило, что "стремительное распространение коронавируса, ухудшение прогноза по росту мировой экономики, падение цен на нефть и снижение стоимости активов привели к серьезному экономическому шоку во многих секторах, регионах и рынках. Общее влияние этих факторов на кредитоспособность экономических субъектов является беспрецедентным. Сектор пассажирских авиаперевозок стал одним из наиболее пострадавших".

Компания Boeing обратилась к правительству США с просьбой выделить не менее $60 млрд для поддержки авиационно-космической промышленности. Поддержка, в частности, может быть реализована в виде гарантий по кредитам. "Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться на фоне падения пассажиропотока из-за коронавируса", – говорится в заявлении.

В 2020 году аэропорт "Борисполь" обслужит на 500 тыс. пассажиров меньше, чем в 2019-ом. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин. Причина сокращения – уменьшение авиакомпаниями частоты полетов. "Обслужим 14,7–14,8 млн пассажиров", – сказал руководитель.

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