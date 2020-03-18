Пандемия коронавируса: авиакомпаниям мира нужна господдержка в $200 млрд
Глава Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Александр де Жуньяк призвал правительства оказать поддержку авиакомпаниям, которые страдают от резкого снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
В начале марта IATA прогнозировала, что ущерб мировой авиаиндустрии может достичь $113 млрд. Однако ситуация продолжала ухудшаться. Теперь IATA не исключает, что авиакомпаниям может понадобиться государственная поддержка на $150–200 млрд.
18 марта рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что по итогам 2020 года мировой пассажирский авиатрафик может упасть на 30%, а восстановление рынка ожидается только в 2022–2023 годах.
17 марта рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинги авиакомпаний EasyJet, Lufthansa British Airways. Агентство отметило, что "стремительное распространение коронавируса, ухудшение прогноза по росту мировой экономики, падение цен на нефть и снижение стоимости активов привели к серьезному экономическому шоку во многих секторах, регионах и рынках. Общее влияние этих факторов на кредитоспособность экономических субъектов является беспрецедентным. Сектор пассажирских авиаперевозок стал одним из наиболее пострадавших".
Компания Boeing обратилась к правительству США с просьбой выделить не менее $60 млрд для поддержки авиационно-космической промышленности. Поддержка, в частности, может быть реализована в виде гарантий по кредитам. "Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться на фоне падения пассажиропотока из-за коронавируса", – говорится в заявлении.
В 2020 году аэропорт "Борисполь" обслужит на 500 тыс. пассажиров меньше, чем в 2019-ом. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин. Причина сокращения – уменьшение авиакомпаниями частоты полетов. "Обслужим 14,7–14,8 млн пассажиров", – сказал руководитель.
Как ранее сообщал Фокус:
- Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- 6 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Приватбанк с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.