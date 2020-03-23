В апреле более 10 млн пенсионеров получат дополнительно по тысяче гривен
В апреле надбавку в размере одной тысячи гривен получат более 10 миллионов пенсионеров. Об этом на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов", - сообщила она.
Также по дополнительной тысяче гривен выплатят более 400 тыс. получателям социальной помощи, которые получают ее вместо пенсий.
В мае произойдет автоматическая индексация пенсий на 11%, а также дополнительные надбавки получат пенсионеры старше 80 лет.
"После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", - рассказала Лазебная.
Как ранее сообщал Фокус:
- С инициативой выплачивать по 1 тыс. грн пенсионерам выступил президент Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений.
- Глава МВД Арсен Аваков предложил выплачивать помощь в размере 2,5-3 тыс. грн людям, оставшимся без заработка во время карантина. Всего он предлагает выделить 200 млрд грн на борьбу с кризисом.